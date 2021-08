Francozi prvi finalisti rokometnega turnirja

V polfinalu je ustavila Egipčane in jih premagala s 27:23 (13:13). Francozi bodo v finalu lovili tretjo zlato olimpijsko medaljo, nasproti pa jim bo stal zmagovalec drugega polfinalnega obračuna med Španijo in Dansko.



Francozi na najvišje mesto na velikih tekmovanjih čakajo od leta 2017, ko so bili svetovni prvaki, na olimpijskih igrah pa bodo skušali po srebru v Riu 2016 osvojiti tretjo zlato medaljo.



Danes so v polfinalu sprva še imeli nekaj težav z žilavimi Egipčani, nato pa so v drugem polčasu stopili na plin in ves čas ohranjali nekaj golov naskoka. S petimi zadetki sta se najbolj izkazala Hugo Descat in Dika Mem, pri Egipčanih pa sta jih pet dosegla Jahija Omar in Ahmed Elahmar. Egipčani bodo v soboto lovili sploh prvo odličje na olimpijskih igrah.



Druga polfinalna tekma med branilci naslova Danci in aktualnimi evropskimi prvaki Španci se bo začela ob 14. uri.

Francoski kolektivi se bodo sicer danes pomerili še v polfinalu odbojke in košarke. Pod koši jim bo nasproti stala slovenska izbrana vrsta, v odbojki pa argentinska.

