Izkušeni Italijan na hitro razblinil upe Žige Ravnikarja

Slovenski lokostrelec Žiga Ravnikar je v prvem krogu na izpadanje na olimpijskih igrah v Tokiu moral priznati premoč izkušenemu Italijanu Mauru Nespoliju. Ta ga je na olimpijski premieri z ukrivljenim lokom izločil z izidom 6:0, s čimer je za Ravnikarja OI konec.



V predtekmovanju na dan odprtja iger minuli petek je 21-letni Ravnikar dosegel 41. mesto med 64 nastopajočimi lokostrelci.



Za tekmeca v prvem dvoboju na izpadanje je dobil 12 let starejšega Italijana, sedmega tekmovalca svetovne lestvice. Ravnikar je takrat dejal, da je Nespoli zelo dober, a ga želi premagati.



Obračun slovenskega in italijanskega lokostrelca se je sicer začel z 20-minutno zamudo zaradi tehničnih težav v centru Jumenošima. Nespolija to ni zmedlo, saj je zanesljivo dobil tri nize in hitro odločil vprašanje o zmagovalcu.



V prvem nizu je bil Ravnikar še najbližje, a je Italijan s 27:26 v doseženih krogih slavil in dobil prvi točki. Nato je bil v naslednjih dveh še bolj prepričljiv in slavil z 29:26 in 27:25.



»S streljanjem sem zelo zadovoljen, a s trenerjem sva kar malo jezna. Vse puščice so bile zelo blizu črte, a nobena enostavno ni prijela. Naredil sem devet zelo dobrih strelov, tega ne bi popravljal, a ni zletelo tako, kot bi moralo, in to je umetnost našega športa,« je po nastopu ocenil slovenski reprezentant.

