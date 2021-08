Pripnite se, v steno gre Janja in zanima jo samo zlato

Janja Garnbret je bila najboljša v kvalifikacijah. FOTO: AFP

Manj bo živčna

»Olimpijske igre so vsaka štiri leta, in ko pride ta trenutek, želiš pokazati vse, kar znaš. V kvalifikacijah sem bila precej živčna. V finalu bo vse lažje, ker bom že poznala steno, občutke. Verjamem, da bom manj nervozna. Rezerve še imam, v balvanih sicer ne, v hitrosti in težavnosti pa vsekakor,« je za TV Slovenija včeraj povedala Janja Garnbret.

Janja Garnbret se v steni počuti kot doma. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Olimpijske igre 2020, čeprav v letu 2021, se počasi iztekajo, a slovenski tabor ostaja na trnih. Najbolj vroča kandidatka za tretje posamično zlato v odpravi s sončne strani Alp je športna plezalka, ki jo po sredini zmagi v kvalifikacijah danes čaka še finale najboljše osmerice.Začelo se bo ob 10.30 s hitrostjo, nadaljevalo ob 11.30 z balvani in končalo ob 14.10 s težavnostjo. Tekmovanje v hitrosti bo potekalo na izpadanje. Garnbretovo čaka specialistka za hitrostproti kateri bo težko zmagala. Šestkratna svetovna prvakinja in zmagovalka 30 tekem svetovnega pokala je sicer glavna favoritinja olimpijskega troboja kombinacije športnega plezanja, ki je prvič na olimpijskih igrah.Garnbretova je v sredo v kvalifikacijah nepričakovano prikazala nekaj slabosti. V uvodni preizkušnji v hitrosti, v kateri se tekmovalke v boju s časom spopadajo s 15-metrsko steno, ji je zdrsnilo v obeh poskusih. Uvodno preizkušnjo je tako končala na 14. mestu od 20 kvalifikantk.Sledili so balvani, v katerih pa je Korošica kot edina med 20 tekmovalkami rešila vsako od štirih nalog. To ji je uspelo v prvem poskusu. V težavnosti, zadnji po vrsti disciplin v kombinaciji, je nato zasedla četrto mesto. Z najmanjšim zmnožkom dosežkov 56 (14 x 1 x 4) je dobila kvalifikacije.Za Garnbretovo so se zvrstile južnokorejska najstnica, 17-letna, Japonkiin, Američanka, Avstrijkater specialistki za hitrost, Poljakinjainiz Francije. Druga slovenska predstavnicase ni uvrstila v finale. Tekmovanje je končala na 18. mestu.Kombinacija hitrosti, balvanov in težavnosti je prvič ter zadnjič na olimpijskih igrah v tem formatu tekmovanja. V Parizu leta 2024 bosta na sporedu dve disciplini športnega plezanja za kolajne, hitrostno plezanje bo ločeno od nove, posebej za olimpijske igre prirejene kombinirane discipline, duatlona balvani-težavnost.