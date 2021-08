Končno doma tudi Pogi s Klanca

Andrej Hauptman je nosil Tadeja Pogačarja. FOTO: KZS

Skoraj trije tedni so minili, odkar jekot prvi Slovenec osvojil kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu, bronasto na cestni dirki kolesarjev. Pred tem je drugič zapored zmagal na Tour de France. A šele danes ga bodo navijači in sokrajani lahko pozdravili. Sprejem za 22-letnega Pogija s Klanca se bo začel ob 17.30 na hipodromu v Komendi.Po odhodu iz Tokia je moral Pogačar najprej v Združene arabske Emirate, saj je imel obveznosti s svojim moštvom UAE Team Emirates. Ko je Ljubljana v torek pričakala olimpijsko reprezentanco, pa se je oglasil prek videopovezave iz Monte Carla.Pogačar je na cestni dirki zaostal za zmagovalcemin, ki ga je v šprintu premagal za kakšen centimeter. To je bila prva kolajna za slovensko kolesarstvo. Pogačarja je na rokah nosil selektor, ki se je štiri dni kasneje veselil zlatav vožnji na čas.