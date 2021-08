Nova italijanska športna pravljica, tokrat v hitri hoji

S progo je Massimo Stano opravil v eni uri, 21 minutah in petih sekundah ter Japonca Kokija Ikedo na drugem mestu pustil za seboj za devet sekund, še enega Japonca Toshikazuja Jamanišija na tretjem pa za 23 sekund. To je tretje zlato v atletiki za Italijane na tokratnih olimpijskih igrah.



Da bi se izognili hudi vročini in visoki vlagi v Tokiu, so organizatorji izvedli tekmo v Saporu, kjer pa so se temperature vseeno povzpele nad 30 stopinj Celzija. Po prvih štirih kilometrih je povedel Kitajec Kaihua Vang, ki se mu je za nekaj časa pridružil še Indijec Sandip Kumar, a ju je na 12 kilometrih dohitela skupina atletov, med njimi tudi drugi s svetovnega prvenstva leta 2019 v Dohi Vasilij Mizinov, ki pa je bil nato diskvalificiran.



Stano se je v ospredje prebil šele nekje okoli 16. kilometra, tesno pa sta mu sledila domačina, ki sta se nato morala zadovoljiti z drugim oziroma tretjim mestom.





