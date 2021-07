Pedri, Olmo in drugi vredni natančno 563 milijonov evrov

Nogometni turnir na olimpijskih igrah v Tokiu bo trajal od 22. julija do 7. avgusta, začeli bodo torej še pred svečanim odprtjem športnega spektakla na Japonskem. Na turnirju bo igralo 16 reprezentanc, ki so razporejene v štiri skupine.



Poznavalci na vrh favoritov za kolajne uvrščajo izbrano vrsto Španije, ki tudi na trgu velja daleč največ, zanjo pa igrajo številne zvezde eura 2020, kakršni so Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Marco Asensio, Pau Torres ali vratar Unai Simon.

Šest reprezentanc dražjih od 100 milijonov evrov

Tudi brazilski selektor Andre Jardine ima na voljo nekatere zvezdnike, kakršni so Richarlison, Matheus Cunha, Malcom in Reinier, kapetan ekipe pa bo nekdanji super zvezdnik Daniel Alves.



Najdražje ekipe na olimpijskih igrah v Tokiu: Španija 563 milijonov evrov, Brazilija 364, Nemčija 128, Argentina 128, Francija 122, Slonokoščena obala 119, Mehika 94 milijonov evrov, …

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: