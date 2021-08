Rokometaši orali ledino, Dončićevi košarkarji pokazali pot

V nadaljevanju preberite:

Košarka je Žvižejeva druga strast in morda bi lahko rokometaši čez pet mesecev navdih črpali od njegovega soimenjaka Dončića in tovarišev. "Res so me navdušili, že v prvem poskusu so postali naša prva reprezentanca, ki se ji je uspelo prebiti med štiri najboljše. Resnično upam, da bodo tudi prvi, ki bodo osvojili zgodovinsko kolajno. Najbolje, da si jo zagotovijo že proti Franciji in potem gredo brez pritiska po zlato," bo pesti stiskal Luka Žvižej. Komu daje prednost v današnjem polfinalu rokometnega turnirja?