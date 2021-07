S prihodom v olimpijsko vas so se apetiti Dončića & Co. še povečali

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je – kakor so sporočili z zveze – po petih dnevih zapustila pripravljalni tabor v mestecu Fukui in po krajšem poletu točno opoldne po lokalnem času vstopila v olimpijsko vas v Tokiu. Selektor Aleksander Sekulić je igralcem namenil prosto popoldne, jutri pa bodo košarkarji prvič preizkusili igrišče v areni Saitama, ki bo gostila olimpijski turnir.



»Pripravljalni tabor smo dobro izkoristili. Na treningih je bil poudarek predvsem na naši igri. Pogledali smo kar nekaj posnetkov tekem iz Kaunasa, jih s trenerji proučili in odpravljali pomanjkljivosti. V ekipi je opazno veliko pričakovanje pred začetkom olimpijskega turnirja, ki se je s prihodom v Tokio in olimpijsko vas še povečalo. Občutki so neverjetni. Lepo je videti številne športnike na istem mestu in zelo smo veseli, da smo tu. Do prve tekme je še nekaj dni in komaj čakamo, da se vse skupaj začne," je ob prihodu v olimpijsko vas izjavil reprezentant Luka Rupnik.



Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob svojem ognjenem krstu na olimpijskih igrah igrala v skupini C, v kateri se bo pomerila z Argentino, Japonsko in Španijo. Moški turnir se bo v Tokiu začel v nedeljo (25. julija), torej dva dni po petkovem slovesnem odprtju iger, trajal pa bo do 7. avgusta.Naša izbrana vrsta bo prvo tekmo odigrala v ponedeljek (26. julija), ko se bo ob 6.40 po slovenskem času postavila po robu argentinski reprezentanci, v četrtek (29. julija) bo poskušala premagati Japonsko, 1. avgusta pa se bo ob 10.20 spoprijela še s Španijo.



V skupini A bodo igrali Iran, ZDA, Francija in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija. V četrtfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine in najboljši dve tretjeuvrščeni moštvi. Po skupinskem delu, ki bo med 25. julijem in 1. avgustom, bodo v torek, 3. avgusta, štiri četrtfinalne tekme. Četrtfinalne pare bodo določili z žrebom, ki bo na sporedu po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale bo sledil v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale p bosta v soboto, 7. avgusta.

