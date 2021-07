Sekulić, Dragić in Rupnik pred Španijo: Pričakujemo derbi na nož

Španci so izjemna ekipa, niso slučajno svetovni prvaki

Zoran Dragić premore dovolj izkušenj. FOTO: Alkis Konstantinidis Reuters



Dragić in Rupnik pričakujeta zahtevno tekmo

Luka Rupnik pričakuje pravo bitko. FOTO: Brian Snyder/AFP

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v nedeljo na olimpijskih igrah v Tokiu odigrala tretjo tekmo, pomerila se bo s svetovnimi prvaki Španci. Obe ekipi sta po dveh krogih še brez poraza in obe sta si že zagotovili pot v četrtfinale, tekma bo tako odločala le o prvem mestu v skupini.»Nič ne računamo. Gremo na zmago in prvo mesto v skupini, ki bo prineslo lažjega tekmeca v četrtfinalu. Tekma proti enemu izmed favoritov turnirja bo pokazala neko realno stanje, kam lahko sežemo,« boj za zmago odločno napoveduje selektorki meni, da bo treba Špancem vsiliti hitro igro.»Gledati moramo le na sebe, tekmec nas ne sme zanimati, moramo jim vsiliti naš način igre. Verjamem, da če bo žoga hitro krožila in če bomo uspešni pri iskanju položajev za met, smo lahko Špancem zelo nevarni. Hitra igra jim ne ustreza, še posebno, če je v igri eden od bratov, ki sta v napadu njihova gonilna sila, v obrambi pa zavora. Japonci so nakazali, kako je treba igrati proti njim, tudi mi bomo poskušali igrati na tak način,« je dejal Sekulić, ki je poln hvale na račun tekmecev in njihovega selektorja.»Španci so izjemna ekipa, niso slučajno svetovni prvaki. Vse se začne pri Rickyju Rubiu, ki letos igra v izjemni formi in se bomo morali skoncentrirati na njega. Ani vse. Imajo izkušeno branilsko linijo, potem brata Gasol, ki sta izredna podajalca, kar s pridom izkoriščajo. Skratka, imajo kar nekaj napadalnih možnosti, s katerimi lomijo tekmece,« Špance hvali selektor.Sekulić pričakuje, da bodo kakšno presenečenje poskušali pokazati v obrambi: »je izkušen selektor, pohvali se lahko s številnimi kolajnami, tudi z zlatom z zadnjega svetovnega prvenstva. Zagotovo nam nekaj pripravlja. Zato bo zelo pomembno, kako bomo mi na te njihove alternativne obrambne različice reagirali.«Skrivnosti med ekipama ni. Igralci se do potankosti poznajo, kar nekaj Slovencev je igralo v španski ligi. S podobnima postavama sta se ekipi merili na zadnjem evropskem prvenstvu, na katerem je bila Slovenija prepričljivo boljša. »Želimo si reprizo, a si ne delamo utvar, pričakujemo težko tekmo. Šlo bo gor in dol, igrati bomo morali tako kot na zadnjih tekmah. Se pravi - hitro in z mirnimi glavami. To moramo zadržati tudi, če bodo v kakšnem trenutku slučajno ušli,« meni, eden izmed tistih z izkušnjami iz španske lige.Enako velja tudi za. »Šlo bo na nož, obeta se zanimiva tekma. Ker nas je toliko igralo v ACB ligi, bo to še dodaten naboj. Španija je po moje mnenju najboljša ekipa zadnjih 15 let. Jedro ohranjajo isto, je pa res, da so zdaj že malo starejši in igrajo bolj počasi. Napadati bomo morali njihove slabe stvari, verjamem, da nam bo uspelo zmagati. Menim, da je ekipa pripravljena poseči po najvišjih mestih. Imamo najboljšega igralca na svetu, trener je dobro določil vloge. Luki smo podrejeni, upoštevamo hierarhijo v ekipi, posledica so rezultati,« pravi Rupnik.