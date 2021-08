Slovenska jadrnica peta v tokijskem zalivu

Slovenska jadrnica je skozi tekmovanje napredovala. FOTO: Ivan Alvarado/Reuters

Naslova sta se veselili Britanki. FOTO: Ivan Alvarado/Reuters

Slovenski jadralkiinsta tekmovanje razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu končali na petem mestu in sta po zaključni regati za medalje, v kateri sta bili sedmi, še izgubili eno mesto (69 točk). Zlato sta osvojili Britankiin(37 točk).Millsova je tudi z drugo flokistko pred petimi leti v Riu de Janeiru osvojila zlato. Poljakinjiinsta bili v morju pred otočkom Enoshima drugi. Svetovni prvakinji iz leta 2017 sta zbrali 54 točk, tako kot Francozinjiin, bronasti že v Riu. A sta bili dvakratni zaporedni evropski prvakinji v regati za medalje šesti, Poljakinji pa četrti, in to je odločilo v boju za srebro.To je bila tudi zadnja končna odločitev v jadranju na teh OI in obenem zadnja nasploh v tem razredu ločeno za moške in ženske na posameznih jadrnicah; odslej bodo na vsaki od njih mešane ekipe.Mrakova in Macarolova nista dobro startali v odločilnem plovu. Na prvo bojo sta prišli deveti, sedem sekund za sedmima Poljakinjama in 12 za petima Francozinjama. V jadranju v krmo sta nato pridobili eno mesto, Poljakinji dve in bili 15 sekund pred njima, Francozinji pa sta ostali šesti z 12 sekundami prednosti. Na naslednji, tretji in predzadnji obrat, sta šli Slovenki po svoji strani regatnega polja glede na ostale, ter do predzadnjega vmesnega merjenja prišli pred brazilsko posadko na sedmem mestu, štiri sekunde za Francozinjama in 16 za tedaj petima Poljakinjama.Poljakinji sta zelo dobro opravili z naslednjo stranico, napredovali na četrto mesto in ga ubranili tudi v zadnjem delu do cilja, kjer sta bili tudi pred Britankama na petem mestu. Francozinji sta bili šesti, Slovenki pa, tako kot na zadnjem obratu, sedmi, 44 sekund za Švicarkamain. Slednji sta z zmago v tej regati v skupnem seštevku prehiteli Slovenki za pet točk in osvojili četrto mesto.Slovenki tekmovanj na teh olimpijskih igrah nista začeli najbolje, v prvi regati sta bili osmi, uvodni dan pa končali na 14. mestu. Naslednji tekmovalni dan sta pridobili štiri mesta, po šestih regatah sta bili sedmi, po četrtem dnevu sta bili nato peti, po petem pa četrti.