Tanja Žakelj kolesarila do 21. mesta

Švicarska kolesarka Jolanda Neff je osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu v gorskem kolesarstvu na olimpijskih igrah v Tokiu. Osemindvajsetletni Švicarki sta se na odru za zmagovalke pridružili rojakinji, Sina Frei na drugem in Linda Indergand na tretjem mestu. Edina slovenska kolesarka Tanja Žakelj je bila 21.



Gorske kolesarke iz Švice so pred tem v zgodovini tekmovanj tega športa osvojile le eno kolajno (Barbara Blatter, Sydney 2000), tokrat pa so zasedle vsa mesta na stopničkah.



Neffova je prevladovala od samega začetka, izkoristila pa je tudi padec Francozinje Pauline Ferrand-Prevot v prvem krogu, v katerem je slednja izgubila 30 sekund in šest mest. Na koncu je dvakratna zaporedna svetovna prvakinja zasedla šele deseto mesto.



Slab francoski dan je zaokrožila letos še nepremagana v olimpijskih krosih v svetovnem pokalu, Francozinja Loana Lecomte. Na najpomembnejši tekmi sezone je zasedla šesto mesto.



Neffova, svetovna prvakinja leta 2017 je na koncu slavila z 1:11 minute naskoka pred Freijevo, Indergandova pa je zaostala še osem sekund več.



Žakljeva je praktično v vseh petih krogih kolesarila okoli 20. mesta. Na koncu je z zaostankom 8:52 minute zasedla 21. mesto. Njena najboljša olimpijska uvrstitev tako ostaja deseto mesto iz Londona 2012, v Riu štiri leta kasneje pa je bila 13.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: