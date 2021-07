Tina Trstenjak v polfinalu olimpijskega turnirja

V uvodnem krogu je Tina Trstenjak (levo) v podaljšku strla odpor Južne Korejke Heeju Han. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

V četrtfinali je Tina Trstenjak (desno) po hudem boju ustavila Venezuelko Anriquelis Barrios. FOTO: Franck Fife/AFP

Najboljša slovenska judoistkaje uspešno odprla olimpijski turnir v Tokiu. S tremi zmagami se je uvrstila v polfinale kategorije do 63 kilogramov, v kateri brani naslov olimpijske prvakinje iz Ria de Janeira 2016. Vendar pa varovanko celjskega trenerjaovirajo bolečine v hrbtu.Uvodni dvoboji so najtežji, pogosto reče Trstenjakova. Tudi tokrat se je morala v prvem krogu nadvse potruditi za zmago nad Južno Korejko. Po neodločenem rednem delu se je namreč dvoboj nadaljeval v podaljšku, v katerem je 30-letna Celjanka po dveh minutah in 14 sekundah vendarle dosegla zlato točko, potem ko ji je proti azijski prvakinji uspela akcija za vazari.V drugem krogu je Trstenjakova svojo premoč potrdila že v rednem delu obračuna. Špankoje namreč 22 sekund pred koncem še drugič vrgla za vazari in tako slavila zmago z iponom. V četrtfinalu jo je na drugi strani tatamija pričakala Venezuelka, ki je že po desetih sekundah prišla do prednosti vazarija, potem ko je z uspešnim nasprotnim napadom vrgla olimpijsko prvakinjo na bok.Toda zaostanek Tine ni vrgel iz tira. Slovenska borka je vseskozi napadala in po dobrih dveh minutah izenačila, potem ko je tri leta mlajšo Venezuelko spravila na bok. Ker se nato rezultat ni spremenil, je sledil podaljšek, v katerem je imela Trstenjakova še naprej pobudo. Vztrajnost je obrodila sadove po treh minutah in 13 sekundah, ko je Barriosovo poslala v repešaž z drugim metom za vazari in slavila zmago z iponom.V polfinalu, ki se bo začel po 10. uri (po srednjeevropskem času), bo našo šampionko presenetljivo izzvala Italijanka, ki je v četrtfinalu ustavila Poljakinjo; ta je pred tem senzacionalno izločila japonsko zvezdnico