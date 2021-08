V Tokiu so se želeli zabavati in zdaj zelo uživajo

V nadaljevanju preberite:

V minulih treh desetletjih ni bilo prav veliko srečnih zgodb in krajev za slovensko košarkarsko reprezentanco. Toda ko jo vodi Luka Dončić, se zdi, da bi lahko igrala tudi na oddaljenem planetu, pa ji nihče ni bil kos. Helsinki, Istanbul, Kaunas in Tokio so videli 17 zmag brez poraza, v četrtfinalu olimpijskih iger se je na seznam nemočnih tekmic vpisala še Nemčija. Po novem prepričljivem uspehu se bo Slovenija v četrtek ob 13. uri po našem času pomerila s Francijo za preboj v sobotni finale, pričakovanja pa ostajajo velika. Za izbrance Aleksandra Sekulića je meja zgolj nebo.