Veselje v bazenu za naše sosede

Že uvodni dnevi olimpijskega plavalnega sporeda so v zadnjih dneh razkrili pričakovano: evropskim plavalcem v boju za vrh pripadajo le drobtinice. Izbrana vrsta ZDA je v bazenu razred zase, sledijo ji največkrat Avstralija, Japonska, Kitajska, Južna Afrika. Toda razplet sredinega sporeda je razveselil tudi našo vzhodno soseščino: Kristóf Milák je namreč osvojil zlato kolajno na 200 m delfin, tik pod odrom pa je v tej disciplini na 4. mestu obstal njegov rojak Tamás Kenderesi.



"To je zdaj odskočna deska. Osvojili smo prvo zlato, morda bo za njim prišlo naslednje in nato morda še eno. Sicer pa imam že sam še kaj povedati: tudi na 100 m delfin merim zelo visoko," je po podvigu poudaril Madžar, zdaj tudi lastnik novega olimpijskega rekorda v tej disciplini (1:51,25). Slavje naših sosedov pa bi bilo še bolj popolno, ko bi bil na odru ob njem še Kenderesi, tako pa sta bila na slovesni razglasitvi še drugouvrščeni Honda Tomoru bronasti Federico Burdisso.



Ameriška šampionka Katie Ledecky je na 1500 m prosto, tokrat prvič na olimpijskih igrah tudi v ženskem plavalnem sporedu,

zmagala in tako imenitno bero s prejšnjih iger v Riu, kjer je bila štirikrat na najvišji stopnički. Sledila pa je nato še predstava na 200 m prosto – ta disciplina je posebej zapisana v spominu naših športnih privržencev, saj je edina plavalna doslej na OI, kjer se je Slovenija, in sicer po zaslugi Sare Isaković, veselila kolajne –, v kateri pa omenjena Američanka ni bila tako prepričljiva: zmagala je Avstralka Ariarne Titmus, Ledeckyjeva pa je bila 5.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: