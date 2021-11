Ajdovko čaka še garanje, Mariborčan kot nekoč

Konec tedna v alpskem smučanju slovenskemu taboru prav vrhunskega dosežka ni prinesel, sta pa podobno kot pred dnevi na Finskem tudi onstran Atlantika nase v slalomu opozorili Andreja Slokar (10.) in Ana Bucik (12.). Med poznavalci in navijači v domovini je še bolj odmevalo kanadsko 11. mesto Boštjana Klineta v smuku – Mariborčan že lep čas ni bil tako blizu najboljšim. In med temi ni sprememb, zmagujejo favoriti(nje).

Killington je ponudil nadaljevanje velikega dvoboja za ženski smučarski vrh Petra Vlhova vs. Mikaela Shiffrin. In medtem ko se je prejšnji konec tedna na Finskem dvojčka slalomskih zmag veselila najbolj priljubljena slovaška športnica, je bila tokrat boljša Američanka. Na prvi progi je zaostajala za veliko tekmico, ko pa je v drugo Slovakinja naredila veliko napako, a vendarle ostala na smučeh, je bilo jasno, da bo 7000 navzočih proslavljalo domačo zmago.

Obe Primorki pri naši reprezentanci nadaljujeta lepo krivuljo nastopov. Bucikova je dejansko po 11. ter 7. mestu na Finskem ter sinočnjem 12. v svojih dosežkih bolj konstantna in umirjena, njena raven tekmovalnega smučanja je višja kot v preteklosti.

Andreja Slokar je za 10. mesto osvojila nove točke in ostala med tremi najboljšimi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. FOTO: Gregory Shamus/AFP

Andreja Slokar? Prav simpatično in samozavestno so nam zvenele besede 24-letne Ajdovke pred sezono, kako bo na olimpijskih igrah napadla kolajno, saj ta dejansko zares šteje in botruje ustreznemu odmevu. Videti je bolj sproščena kot druge naše reprezentantke zadnjih let, sijajna je bila s 4. mestom na prvem slalomu sezone. Da zadeva v izbrani druščini najboljših smučark le ni preprosta, dodobra spoznava tudi zdaj. Njenemu včerajšnjemu 10. mestu gre pripisati lepo oceno, za še višjo jo čaka veliko garanja. Opazno je tudi uresničevanje cilja Mete Hrovat o mestu med 30 v slalomu, seveda pa bodo za njo še naprej ključne veleslalomske tekme. Tam meri na vrh.

Kline v Kanadi najbolje doslej

Po petkovi odpovedi zaradi premočnega sneženja je moška smukaška karavana dočakala uvodno tekmo sezone. In na njej se je v prav lepi luči predstavil Boštjan Kline. Mariborčan, ob Andreju Jermanu in Martinu Čaterju eden od treh slovenskih zmagovalcev moških tekem v smuku, je v zadnjih dveh sezonah preživljal tekmovalno krizo, 11. mesto na progi v Lake Louise pa mu je vrnilo moč in samozavest, kar je za uvod v olimpijsko sezono posebej pomembno.

«Res sem dobro smučal in temu primeren je bil tudi izid. Zdaj bi moral dobre zavoje prenesti tudi v nadaljevanje sezone,« je poudaril 30-letni reprezentant. Veselo je bilo v taboru naših severnih sosedov: Matthias Mayer, Korošec iz Šentvida ob Glini, je zmagal, še en avstrijski adut Vincent Kriechmayer je osvojil 2. mesto. In kot za stavo sta bila oba pred švicarskima zvezdnikoma belih strmin: Beat Feuz je bil bronast, Marco Odermatt mesto za njim. Prestiž med dvema alpskima velesilama, zlasti v smuku, pa je prav poseben že dolga desetletja!