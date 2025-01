Mar je Kristoffersen res provociral Odermatta?

Norveški alpski smučarji so svojo (pre)moč v tehničnih disciplinah potrdili tudi na nočnem veleslalomu v Schladmingu, na katerem je Alexander Steen Olsen zmagal pred Henrikom Kristoffersenom (+ 0,39). Kakor so zapisali pri enem od švicarskih medijev, naj bi slednji pred vsemi ljudmi provociral Marca Odermatta, ki si je z zaostankom 0,60 sekunde prismučal tretje mesto.

Po prihodu v cilj je namreč Kristoffersen, ko je na semaforju rezultatov videl, da je prevzel vodstvo, proti televizijski kameri glasno zakričal: »This is my house!« (To je moj dom) S temi besedami naj bi vrnil milo za drago Odermattu, ki se je podobno zadrl po svojem nedavnem podvigu v Wengnu. To so pri švicarskem mediju nau.ch razumeli kot izzivanje njihovega šampiona.

Norveški as je ob tem le zamahnil z roko. »Neumnost! Schladming je zame resnično kot domača dirka. Že od januarja 2016 namreč živim v Avstriji,« je odvrnil 30-letni Norvežan.

V Schladmingu bo danes na sporedu še slalom (17.45/20.45), edini slovenski tekmovalec na štartu Tijan Marovt se bo na progo podal s številko 65.

Žan Kranjec je imel po sinočnji tekmi mešane občutke. FOTO: Lisi Niesner/Reuters