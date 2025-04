Američanke so se na najlepši način oddolžile svojim večnim tekmicam

Ameriške hokejistke so nove svetovne prvakinje. V velikem finalu so danes pred več kot 5000 gledalci v Čeških Budjejovicah po podaljšku s 4:3 (0:0, 2:2, 1:1; 1:0) strle odpor svojih večnih tekmic Kanadčank in se jim tako na najlepši način oddolžile za boleč poraz v lanskem zaključnem dvoboju (5:6) v New Yorku.

Strelka zmagovitega gola je bila v 18. minuti dodatnega dela 20-letna Tessa Janecke, ki je reprezentanci ZDA priigrala enajsto lovoriko. V tekmi za tretje mesto so Finke z enakim izidom – 4:3 (0:2, 1:1, 1:0; 1:0) in prav tako po podaljšku pred skoraj 6000 gledalci premagale Čehinje.

Bronastih kolajn so se veselile Finke. FOTO: David W Cerny/Reuters

Domače hokejistke so sicer vodile že s 3:0, vendar pa to ni bilo dovolj za zmago, saj so severnjakinje nadomestile zaostanek. Izenačujoči zadetek je poldrugo minuto pred koncem dvoboja dosegla 23-letna Elisa Holopainen, zlati gol pa je v peti minuti dodatnega dela zabila dve leti starejša Jenniina Nylund. Finke so tako ubranile bronaste kolajne s prejšnjega svetovnega prvenstva pred letom dni v ZDA.