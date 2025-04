Takoj videli 14 golov, ogreva se tudi Anže Kopitar (VIDEO)

V ZDA in Kanadi so odprli letošnji boj za znameniti Stanleyjev pokal. Winnipeg in Colorado sta prvi krog končnice hokejske lige NHL odprla z zmagama. Winnipeg je v prvi tekmi prvega kroga zahodne konference premagal St. Louis s 5:3, Colorado pa je bil boljši od Dallasa s 5:1. V prvih dveh tekmah so torej videli kar 14 golov.

Danes bodo začeli še tri dvoboje, in sicer Carolina vs. New Jersey, Toronto vs. Ottawa in Vegas vs. Minnesota. Hokejisti Washingtona in Montreala bodo serijo začeli v ponedeljek po tamkajšnjem času (torek pri nas), torej tako kot Los Angeles slovenskega asa Anžeta Kopitarja in Edmonton, pozneje bodo na sceno stopili branilci naslova Florida Panthers, ki se bodo merili s Tampo. Anže Kopitar je spregovoril pred začetkom končnice v daljšem intervjuju.