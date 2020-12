Anamarija je spet nasmejana, Eva sanja o stopničkah

SP šprint



Po novi podvig v Dresden

Eva Urevc se je drugič doslej uvrstila v finale šprinta. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nasmeh in dobra volja naše vodilne smučarske tekačicesta nalezljiva. Zlasti ko izžareva dobro voljo po vrhunskih dosežkih. In enega takšnih je za prve stopničke v sezoni uprizorila na tradicionalnem švicarskem prizorišču tekaških tekem za svetovni pokal. V napetem šprintu je osvojila 2. mesto, boljša od nje je bila le AmeričankaLepo slovensko soboto je s svojim drugim nastopom v finalu in končnim 6. mestom zaokrožilaŠprinterski tekmi v prosti tehniki, torej z drsalnim korakom, je nato včeraj sledila še preizkušnja na 10 km, tu je bilo videti, da naši dve reprezentantki po imenitni soboti nimata več toliko energije, vendar pa sta poglavitna cilja navzlic izčrpanosti uresničili: Lampičeva je bila na 14. mestu višje kot nazadnje na Finskem, povratnica v reprezentanco po zoprnih težavah s poškodbo pa je osvojila nekaj točk za 26. mesto.Resda na prizorišču tokrat ni bilo reprezentantk iz nordijskega dela Evrope, ki so se zaenkrat zaradi razmišljanja o nevarnosti koronavirusa umaknile iz karavane svetovnega pokala, ostala pa je kajpak ostra konkurenca srednjeevropskih tekačic, predvsem pa tistih, ki vselej merijo v tej panogi, tako tudi v šprintu, na vrh – Američank in Rusinj.»Občutkov ne morem do potankosti opisatil, mešajo se mi dobri s slabimi. Ni kaj, nisem se mogla izogniti posledicam zahtevnega šprinta, že med ogrevanjem sem občutila utrujenost,« je priznala naša najboljša tekačica, v prejšnji zimi dvakrat zmagovalka šprintov in tako zdaj v družbi resnih kandidatk za športnico leta, ki jo bo – tako kot seveda tudi športnika in ekipo – v sredo razglasilo Društvo športnih novinarjev Slovenije.Njen šprint v Davosu, kjer so zaradi izrazitejše nadmorske višine kot ob uvodu sezone na Finskem napori drugačni, pa je bil pravzaprav v slogu tistih najboljših iz prejšnje sezone. V finalnem nastopu jo je odlikoval predvsem močan finiš, prebila se je na drugo mesto in le kakšen meter ji je zmanjkal, da bi bila v cilju boljša tudi od zmagovalke. »Res sem bila ob koncu z razpletom prav zadovoljna, dosegla sem vrhunsko uvrstitev, povrh se pred štartom nisem počutila najbolje. Morda smo tokrat prepozno prišli na prizorišče, ki je zaradi nadmorske višine (1600 m; o. p.) prav posebno,« je poudarila, toda obenem dobila potrditev o spet izjemno dobri pripravljenosti in uspešnosti nadaljevanja skupnega dela z italijanskim strokovnjakomNi nikakršnega dvoma, da 25-letna Gorenjka spet razgrinja optimizem in vedrino, s katero se bo lotila naslednje preizkušnje, mestnega šprinta v Dresdnu. Na Saškem, v prostoru nekdanje NDR, je v prejšnji sezoni osvojila 2. mesto.Takrat so pri tekaški reprezentanci še ugibali, kako bo z vrnitvijo v smučino Eve Urevc, tekačice iz Gorij pri Bledu. Toda poškodba križnih vezi je zdaj že pozabljena, očitno se je zelo dobro pripravila na sezono. Zadovoljna je bila ob uvrstitvi v finale, a poslej bo še bolj odločno napadla stopničke. Prav s telesno pripravljenostjo je nekdanja veslačica očarala tudi Švicarje, ki so jo v Blicku, najbolj branem tabloidu te alpske dežele, po mišicah primerjali celo z nepozabno norveško kraljico smučarskega teka Marit Bjørgen ...