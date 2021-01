Anamarija Lampič po rešeni pritožbi tekla kot na vzmeteh

Novoletna turneja je novo potrdilo vrhunske tekaške kakovosti slovenske zvezdnice. FOTO: Dejan Javornik

Turbulentna Švica

Slovenska pritožba je na novoletni turneji v smučarskih tekih le obrodila sadove.je namreč vendarle osvojila drugo mesto na petkovem šprintu za svetovni pokal v Val Müstairju. Smučarski zvezi Slovenije je uspelo s pritožbo na odločitev, da se zaradi domnevnega oviranja tekmice Lampičevi prisodi 6. mesto v šprintu proste tehnike.Odločitev komisije za pritožbe je nato bila, da se ji vrne osvojeno 2. mesto in se kazen spremeni v rumeni karton. Slovenko je sicer v dvoboju za zmago ugnala le Švedinja, skupna zmagovalka šprintov minule sezone. Vzrok za zaplet je bil dogodek v zadnjem spustu finala. Svahnova je prevzela vodstvo prediz Švice in tretjo Lampičevo. Ta trojica si je na zadnjem vzponu priborila prednost, a je Fähndrichova v zadnjem spustu padla prav v času, ko jo je Anamarija Lampič že prehitela in bila pred Švicarko v smučini. Po pregledu posnetkov so to označili kot oviranje in Lampičeva je tedaj ostala brez četrtih stopničk v sezoni.»Vem, da sem si to drugo mesto povsem zaslužila! Po tekmi pa so prišli do mene z informacijo, da sem na šestem mestu, da sem ovirala Švicarko, toda zase lahko rečem, da sem jo prehitela še pred ovinkom, bila sem pred njo. Ne morem gledati, kaj se potem dogaja za menoj. Ni bilo nobenega dotika, prvotna odločitev o kazni tekmovalne žirije Mednarodne smučarske zveze me je zelo razočarala in kar dobro razjezila,« je povedala Lampičeva.Najboljša slovenska tekačica je nato na drugi tekmi na 10 km s skupinskim štartom v klasični tehniki zasedla 11. mesto. Za konec uvodnega tridnevnega dela turneje pa je na 10 km prosto zasledovalno zasedla še četrto mesto za njen največji uspeh v teku na razdaljah.»Odkar sem izvedela za pozitivno novico glede pritožbe, sem kar na vzmeteh, zelo sem vesela in sem komaj čakala tudi to tekmo. Moram reči, da sem tudi sama sebe zelo presenetila, da sem tako dobro odtekla. To je bil res moj najboljši tek v prosti tehniki. V tej disciplini po navadi izgubljam mesta, prvič odkar dirkam, sem pridobila. Švica je bila sicer turbulentna, toda na koncu se je vse dobro končalo, imam čisto vest. Mislim, da sem si drugo mesto zaslužila, in tu je še četrto mesto. Lahko kar tehtam, ne vem, kaj mi pomeni več,« je dejala Anamarija.