Anže Lanišek na veliki skakalnici v Zakopanah za najboljšimi

Anže Lanišek je na veliki skakalnici na evropskih igrah v Zakopanah na Poljskem osvojil šesto mesto z 263,2 točke in je bil najboljši v slovenski vrsti. Na veselje polnih tribun ciljne arene je zmagal domači smučarski skakalec Dawid Kubacki (279,1).

Kubacki, drugi po prvi seriji, je v finalu prehitel Avstrijca Jan Hörla (273), vodilnega po polovici tekmovanja. Tretje mesto je zadržal Nemec Philipp Raimund (271,8). Timi Zajc je bil 14. (237,7), Domen Prevc 22. (232,5), Žiga Jelar 25. (231,3), Lovro Kos pa se na 31. mestu (113) ni uvrstil v finale.

»Sem kar zadovoljen z današnjim nastopom, čeprav sem v prvi seriji skočil najslabše danes. V primerjavi z malo skakalnico je bila hitrost veliko višja, potem lažje in višje prideš v drugi del. Ni treba toliko truda vložiti za boljše skoke in tako je enostavnejše nastopiti, «je pojasnil Lanišek po zadnji skakalni tekmi na igrah.

Na pravi poti

Kolajno bronastega leska je osvojil na mešani ekipni tekmi. »Igre zapuščam z dobrimi občutki, odličje imamo, poleg tega smo videli, kako smo pripravljeni v primerjavi s tekmeci. Smo na pravi poti in v pravo smer delamo. Za te tekme v Zakopanah se nismo posebej pripravljali in tudi tekmovali smo s starimi, lanskimi zimskimi dresi, ki so nam bili nekoliko pretesni, saj smo pridobili kakšen kilogram,« je dodal Lanišek.

Slovenija je v Zakopanah, kjer so na tretjih poletnih evropskih igrah v smučarskih skokih prvič nastopili zimski športniki, osvojila štiri kolajne.

Nika Prevc je bila srebrna na srednji skakalnici in nato članica bronaste mešane ekipe, v kateri so bili še Nika Križnar, Zajc in Lanišek. Križnarjeva je bila na veliki skakalnici zlata, Prevčeva pa srebrna in ima tako na teh EI edina v celotni slovenski reprezentanci tri odličja, Križnarjeva pa dve.