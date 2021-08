Biatlonci brez moške ekipe na poletno SP

Prvič po več kot letu dni bodo tekmovalce in tekmovalke spodbujali tudi navijači, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Slovenska moška vrsta se tekmovanja ne bo udeležila. Prireditelji bodo med 250 tekmovalce iz 25 držav razdelili 12 kompletov kolajn. Najprej bo na vrsti nova disciplina supersprint. Gre za tekmovanje, kjer športnike v kvalifikacijah čakajo trije krogi, dolgi kilometer in pol, ter dve streljanji. V finalu nastopi najboljših 30 tekmovalcev s skupinskim startom, v petih krogih pa jih čakajo štiri streljanja. Za popravo imajo na voljo po en rezervni naboj, sicer pa morajo v 75 m dolg kazenski krog. Konec tedna bosta na sporedu še sprint in zasledovanje.



Slovenska biatlonska reprezentanca bo zastopana z žensko reprezentanco A, za katero bodo nastopile Polona Klemenčič, Nika Vindišar in Tais Vozelj, pri mladinkah se bodo merile Lena Repinc, Kaja Marič, Kaja Zorč, Živa Klemenčič, Klara Vindišar, Zala Repe in Kiara Sterle ter pri mladincih Matic Repnik, Jaša Zidar, Mark Vozelj, Tadej Repnik, Matic Bradeško, Gašper Ožbolt in Pavel Trojer.



»Na Češko smo prišli tekmovat. Prvenstvo bomo vzeli kot en zelo dober trening sredi poletnega dela, saj nam vedno malo primanjkuje tekem do začetka sezone. Je pa tudi en pokazatelj, kje smo, tudi v primerjavi z ostalimi puncami iz drugih držav,« pred tekmami na Češkem pravi trenerka ženske ekipe Andreja Mali.



Moška reprezentanca je trenutno na višinskih pripravah v Franciji.

