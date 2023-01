Bø na Pokljuki po stote stopničke, dvoboj vodilnih biatlonk

Biatlonke se bodo v lov za nove točke svetovnega pokala podale ob 11.30, moški ob 14.45. V ženski konkurenci se bosta za zmago udarili vodilni v svetovnem pokalu, v moški konkurenci bo svet lovil Norvežane. Žensko tekmo bodo odprle Švedinja Elvira Öberg, Francozinja Julia Simon in italijanska šampionka Dorothea Wierer. Francozinja in Švedinja se ne bosta borili le za prvo mesto, ampak sta tudi vodilni tekmovalki v svetovnem pokalu. Francozinja ima 61 točk prednosti.

Na priložnost bodo prežale tekmice. Kar 16 jih je četrtkov sprint končalo z manj kot minuto zaostanka za najboljšo. Šestnajsterico zaključuje prav norveška biatlonka Marte Olsbu Røiseland, ki je zaradi zdravstvenih težav sezono začela šele s pokljuškimi tekmami. Na štartu ne bo Slovenk na čelu z vzhajajočo zvezdnico biatlona Anamarijo Lampič, saj se v četrtek niso uvrstile med 60-erico in s tem na zasledovanje.

V moški konkurenci se Johannesu Thingnesu Bøju obetajo 100. stopničke v karieri. Doslej jih je zbral 99. A svet ne bo lovil le vodilnega tekmovalca v pokalu. Šprint je bil popolnoma norveško obarvan. Drugo mesto je osvojil starejši brat Tarjei Bø, tretji je bil Sturla Holm Lægreid, edini, ki Bøja ogroža v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Pot do zmage bo za nenorveške tekmovalce težka. Nemec Benedikt Doll na četrtem mestu in Čeh Michal Krčmar na petem mestu za Bøjem zaostajata že 1:03 minute. Med Slovenci si visoko želi Jakov Fak, 12. s šprinta, ki ima dobro izhodišče. Od četrtega mesta je oddaljen manj kot pol minute. Miha Dovžan se bo na progo podal kot 22., Anton Vidmar kot 47. in Alex Cisar pa kot 57.