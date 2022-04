Boštjan Kline si je zlomil desno nogo

Iz slovenskega smučarskega tabora po koncu sezone ni prišla dobra novica. Boštjan Kline je danes na treningu smuka na smučišču Sella Nevea v Italiji padel in si zlomil desno nogo. Smučarska zveza Slovenije že ureja vse potrebno za njegov prevoz v Slovenijo, kjer bodo opravili vse dodatne preglede in morebitne posege. Več o Klinetovem zdravstvenem stanju bo znano v prihodnjih dneh. Kline je prejšnji teden na Peci osvojil naslova državnega prvaka v smuku in superveleslalomu.