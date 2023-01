Braathen zanesljivo do vrha, Hadalin dobri dve sekundi zadaj

Norveški alpski smučar Lucas Braathen je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Adelbodnu. Vodil je že po polovici tekme in zmagal z 0,71 sekunde prednosti pred rojakom Atlejem Liejem McGrathom, tretji je bil Nemec Linus Strasser (+0,92). Najboljši Slovenec Štefan Hadalin (+2,10) je v finalu napredoval z 20. mesta na 14 in se drugić v sezoni uvrstil med dobitnike točk, prvič v slalomu.

Braathen je v ospredju dosegel tretjo zmago v svetovnem pokalu v sezoni, drugo v slalomu. Na poti do slavja je imel nekoliko lažje delo, saj se dva od favoritov nista prebila med trideseterico.

Lucas Braathen se je prešerno veselil zmage. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Januar v moški karavani velja tudi za slalomski mesec, kar je dobra napoved za Hadalina, ki je v začetku novega leta, kot kaže, ujel pravo formo in vožnje s treninga prenesel tudi na tekmo. V Adelbodnu je že na prvi progi, kjer je imel startno številko 32, smučal zelo borbeno in v cilj prismučal na 20. mestu. V finalu je nastopil še bolje in s četrtim časom druge proge napredoval do 14. mesta.

»Zelo sem vesel, da sem danes sestavil dva zelo solidna nastopa. Že prvi je bil zelo soliden, imel sem dobro hitrost, glede na to, da sem imel kar visoko štartno številko. V drugem sem se poskušal čim bolj sprostiti in smučati, kar se da dobro. To mi je uspelo, dosegel sem četrti čas druge proge in na koncu 14. mesto, kar je super,« je po tekmi ocenil Hadalin.

Vodilni brez finala

Brez finala je ostal vodilni slalomist sezone in zmagovalec nočnega slaloma v Garmisch-Partenkirchnu Henrik Kristoffersen. Norvežan, tudi drugi na sobotnem veleslalomu v Adelbodnu, ki je današnji slalom začel s štartno številko 1, je na progi naredil veliko napako in se s 4,12 sekunde zaostanka ni uvrstil na drugo progo.

Brez finala je še tretjič v sezoni ostal olimpijski prvak v slalomu Francoz Clement Noel, ki ni končal nastopa na prvi progi.

Tudi drugi Slovenec na današnjem slalomu Tijan Marovt je odstopil.