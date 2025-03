Vodilni meljejo naprej, Kopitar na delu ponoči

Hokejisti Chicaga so v severnoameriški ligi NHL po podaljšku premagali Utah s 4:3. Vegas je Pittsburgh ugnal s 4:0. Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo naslednjo tekmo igralo proti St. Louisu v noči na nedeljo.

Za zmago Chicaga je odločilni gol dosegel Connor Bedard sredi podaljška, s čimer je prekinil niz osmih tekem brez doseženega zadetka.

Washington je premagal Detroit s 5:2, Aliaksej Protas je dosegel dva gola in dodal še podajo.

Učinkovita sta bila Winnipeg, ki je v gosteh premagal New Jersey s 6:1, ter Vegas ob zmagi nad Pittsburghom s 4:0.

Nikolaj Ehlers je za Winnipeg dosegel gol in dve podaji, Josh Morrissey in Kyle Connor pa po gol in podajo. Na tekmi v Las Vegasu pa je Mark Stone zbral gol in dve podaji. Vratar Ilija Samsonov je drugič v sezoni in 15. v karieri končal tekmo brez prejetega gola.