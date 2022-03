Brennsteiner: V Kranjski Gori je vedno lepo

Pisali smo o tem, kako se imenitno počutita na edini slovenski postaji svetovnega pokala moške karavane v alpskem smučanju norveški as Henrik Kristoffersen in sploh vodilni as belih strmin Švicar Marco Odermatt. Po vrnitvi v domačo Avstrijo pa slovenskega prizorišča kar ni nehal hvaliti tudi Stefan Brennsteiner.

Športna pot 30-letnika iz Zell am Seeja na Solnograškem je zanimiva, v ostri interni konkurenci se je dolgo boril za vidno mesto pri reprezentanci ter nato tudi uvrstitev na stopničke na tekmah najvišje ravni. Tako jih je prvič dosegel šele pred dobrim letom v Banskem, znanem bolgarskem prizorišču, nato pa 3. mesto ponovil še dva tedna pozneje v Kranjski Gori. Zdaj je na podkorenski strmini še bolj opozoril nase – nedeljsko 2. mesto je zanj najvišje doslej v svetovnem pokalu.

Je napočil čas tudi za zmago? Tako se zdaj sprašujejo navijači v naši severni soseščini, v Kronen Zeitungu, najbolj branem dnevniku v državi, pa je ob vrnitvi iz Slovenije poudaril: »V Kranjski Gori se vedno dobro počutim. Ustreza mi ta kraj, vzdušje je super! Zdaj pa si želim tudi zmagati. Mogoče na tem finalu sezone v Franciji: če bodo nastavitve prave, oprema pa spet konkurenčna, verjamem, da je vse mogoče.«