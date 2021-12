Cene Prevc po grdem padcu najboljši Slovenec, Zajc prekratek

Bombek in Mogel med sedmerico

Tudi na drugi tekmi za celinski pokal v Engelbergu je zmagal Norvežan. Potem ko je bil včeraj najboljši Benjamin Østvold, je danes z vso konkurenco opravil Sondre Ringen (128,5 m in 127 m). Na drugo in tretjo stopnico sta skočila Avstrijca Clemens Aigner (140 m in 115,5 m) in Michael Hayböck (135 m in 117,5 m). Najboljša Slovenca sta bila tokrat Jan Bombek (123 m in 130 m) in Žak Mogel (130,5 m in 118,5 m), ki sta pristala na 6. oziroma 7. mestu. Anže Semenič (129 m in 106,5 m) je s tretjega zdrsnil na končno 18. mesto. Matija Vidic (113 m) je kot 31. za pičle 0,4 točke zgrešil drugo serijo, znova sta bila prekratka za finale tudi Tilen Bartol (111 m/35.) in Mark Hafnar (102,5 m/41.).