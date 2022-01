Cenetu Prevcu tokrat glavna nagrada v Titisee-Neustadtu

Slovenski smučarski skakalci so odlično nastopili v kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu, ki se bo začela ob 16.15. Med 60 tekmovalci je bil namreč najboljši Cene Prevc, ki je poletel 135,5 metra daleč. Za svoj nastop je prejel 130,3 točke, 1,4 več kot drugouvrščeni japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši (131,5 m).

»Če sem iskren, sem zares presenečen nad tem, da sem tokrat zmagal, kajti na treningu sem imel še določene težave. Toda v kvalifikacijah mi je nato uspel zelo dober skok, ki ga bom poskušal ponoviti tudi jutri na tekmi,« je napovedal 25-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je za nagrado prejel ček za 3000 švicarskih frankov.

Zelo dobro sta se odrezala tudi Lovro Kos (131 m) in Peter Prevc (132 m), ki sta skočila na peto oziroma sedmo mesto, zelo zanesljivo pa so se skozi kvalifikacijsko sito prebili tudi Anže Lanišek (128 m/17. mesto), Timi Zajc (123 m/25. mesto) in Žiga Jelar (118,5 m/33. mesto).