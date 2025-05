Edo Terglav: Moral sem se vrniti k hokejski družini

V nadaljevanju preberite:

Po koncu nastopov slovenske hokejske reprezentance v Stockholmu, kjer si je ta po 20 letih priborila obstanek med najboljšimi na svetu, smo se pogovarjali s selektorjem, 45-letnim Kranjčanom, že dolgo živečim v Franciji, Edom Terglavom. Kako je doživel tekmo odločitve prav proti francoski vrsti, ki jo odlično pozna, nekateri hokejisti te reprezentance pa so tudi pri njegovem klubu v Grenoblu? Kako se je s soočil z izjemnim izzivom pomlajevanja risov in izostankom nekaterih dolgoletnih adutov? Kako je preživljal del prvenstva v hotelski sobi, ker so mu zdravstvene težave preprečile prihod v dvorano? Kaj si misli o vlogi kapetana, ki jo je tu imel Robert Sabolič, sicer najstarejši v kadru?