Že pred tekmo slaba novica za rise, ki so se dobro upirali favoritom

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine A v Stockholmu doživela še peti zaporedni poraz. Tokrat je morala z 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) priznati premoč domači izbrani vrsti, ki sodi v ožji krog kandidatk za zlato lovoriko.

»Risi«, ki jih je namesto obolelega selektorja Eda Terglava vodil njegov pomočnik Andrej Tavželj, so se dolgo dobro upirali favoriziranim Švedom. Potem ko se je uvodna tretjina razpletla brez zadetkov, so gostitelji premoč na ledeni ploskvi potrdili šele v 25. minuti, ko je v polno zadel Elias Lindholm. Isti igralec je trinajst minut pozneje podvojil vodstvo domače reprezentance, trojček golov pa je zaokrožil v 52. minuti. Na 4:0 je slabe štiri minute pred koncem povišal Marcus Johansson, to pa je bil tudi končni izid v areni Avicii.

Čeha Lukaša Horaka (desno) so razglasili za najboljšega v slovenskem moštvu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Za najboljšega slovenskega hokejista so razglasili vratarja Lukaša Horaka, v domačem moštvu pa je to priznanje prejel trikratni strelec Elias Lindholm. In še razmerje v strelih: kar 60:9 za Švedsko!

V nedeljo (16.20) bodo naši reprezentanti v sosedskem derbiju prekrižali palice z Avstrijci, ki so danes slavili drugo zmago na tem prvenstvu, potem ko so s 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) odpravili Francoze. S tem uspehom so si naši severni sosedi že zagotovili obstanek med svetovno elito.