Debitiral in takoj do točk

Norvežanka Kristine Stavås Skistad in njen rojak Johannes Høsflot Klæbo sta zmagal v šprintih v klasičnem koraku za svetovni pokal na finalu v Falunu. Slovenski predstavnik Nejc Štern je bil 24.

Dvajsetletni Štern se je prvič v karieri uvrstil v izločilne boje šprinta za svetovni pokal. Že v kvalifikacijah je imel 24. čas, po petem mestu v tretji četrtfinalni skupini pa je na koncu pristal prav na tem mestu. »Občutki so dobri. Sem kar vesel rezultata, a mislim, da se da še veliko izboljšati,« je povedal Nejc Štern. Slednji je ta teden debitiral v svetovnem pokalu. Prve točke je osvojil na debiju, na torkovem šprintu v Drammnu, ko je v kvalifikacijah zasedel 43. mesto.

Miha Šimenc je tokrat ostal brez točk na 51. mestu (+12,76), Anže Gros (+36,15) pa je bil 76. med 79 tekmovalci.

V moškem finalu so nastopili kar štirje Norvežani, a je imel najhitrejši iz kvalifikacij Erik Valnes v odločilni preizkušnji smolo, saj je sredi proge padel in končal na repu finala. Tako je Klæbo brez vsakršnih težav opravil s konkurenco in tako le še potrdil naslov zmagovalca šprinterskega seštevka. Dobil je sedmo šprintersko tekmo zapovrstjo. Drugo mesto je osvojil Finec Lauri Vuorinen, tretje pa Norvežan Harald Østberg Amundsen.

Pri ženskah slovenskih predstavnic ni bilo na štartu. V finalu je Skistad v zaključku strla odpor švedskih tekmic Linn Svahn, sicer zmagovalke šprinterskega skupnega seštevka, in Jonne Sundling in precej zanesljivo, za več kot sekundo, slavila. Sundlingova je bila sicer najhitrejša v kvalifikacijah. Za Skistadovo je bila to tretja zaporedna šprinterska zmaga.