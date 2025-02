Dišalo po kolajni, na koncu pa 8. mesto

Francoske biatlonke v postavi Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so ubranile naslov svetovnih prvakinj v štafeti na šampionatu v Švici. Slovenke so bile večji del preizkušnje v boju za prvo žensko štafetno kolajno na SP, na koncu pa so zasedle 8 mesto.

Francozinje so drugič v zgodovini osvojile naslov svetovnih prvakinj, potem ko so ubranile naslov z lanskega SP v češkem Novem Mestu. Drugo mesto so z velikim zaostankom 1:04 minute zasedle Norvežanke, tretje Švedinje, ki so zaostale še 40 sekund več. Slovenke v postavi Lena Repinc, Anamarija Lampič ter sestri Polona in Živa Klemenčič so ciljno črto prečkale kot osme z zaostankom slabih treh minut.

Prva od Slovenk na progi je bila Lena Repinc, ki je leže popravljala dvakrat, stoje pa je nastop opravila brezhibno. V teku je po odhodu s strelišča izgubila dve mesti in Anamariji Lampič predala kot osma z zaostankom 52 sekund za vodilno Francijo.

Slednja je v teku precej pridobila in do strelišča pokrila razliko do ostalih tekmic. Na strelski preprogi je sprva leže zadela vseh pet strelov in napredovala na drugo mesto z zaostankom 48 sekund za Francijo. Nato je stoje zgrešila dvakrat, nepokriti tarči pa zadela s tremi popravami. Po izjemnem teku predala je kot druga, 47 sekund za Francijo in 16 sekund pred Slovaško, medtem ko so bile daleč zadaj denimo Italijanke, Švedinje, Nemke in Norvežanke.

Čeprav v teku ni bila tako zanesljiva, je Polona Klemenčič zadela vse strele tako leže kot stoje, a tudi tekmice za njo so bile natančne. Slovenija je vseeno predala kot druga, Živa Klemenčič pa je na pot krenila z zaostankom 1:20 minute za Francijo ter z minimalno prednostjo pred tretjo Švedsko in 20 sekundami naskoka pred Slovaško in Norveško.

Zadnje streljanje leže je povsem spremenilo razmerja. Norveška je napredovala na drugo mesto, Slovenija pa je padla na četrto po treh popravah Žive Klemenčič. S kazenskim krogom je Živa Klemenčič nato dokončno izpadla iz lova na prvo štafetno kolajno na SP. Ciljno črto pa je prečkala kot osma.