Domača štafeta zmagala v Lillehammerju

Na 4 x 7,5 km je bila druga prva ruska postava z le dvema desetinkama zaostanka, tretja pa druga norveška zasedba, ki bila 1,2 sekunde za zmagovalno četverico.

Zmago so si priborili Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krueger in Johannes Hoesflot Klaebo. Slednji in vodilni v svetovnem pokalu je bil v ciljnem šprintu boljši od Ivana Jakimuškina.

Ob 11.45 se bo začela še ženska štafetna preizkušnja na 4 x 5 km, tudi na tej, tako kot na moški, ne bo slovenske udeležbe.