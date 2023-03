Na velikanki drugi skok Lanišku odnesel velike stopničke

Norvežan Halvor Egner Granerud je zmagal na tekmi smučarjev skakalcev na letalnici v Vikersundu. Za 12. zmago v sezoni in 25. v karieri je za 6,1 točke ugnal Avstrijca Stefana Krafta. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek na petem mestu.

O zmagovalcu sta odločala le Avstrijec in Norvežan. Kraft je bil s skokoma 239,5 m in 227,5 m najdaljši v obeh serijah. Norvežan pa se je v prvem poskusu odločil za nižje zaletno mesto in po skoku 235,5 m vodil za 9,8 točke. Prednost je bila dovolj velika, da je Norvežan v finalu s poletom 223 m obdržal vodstvo. Vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala in na norveški turneji Raw Air.

Tretje mesto je presenetljivo osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je bil po prvi seriji 10., v finalu pa pristal pri 229,5 m in napredoval na stopničke.

V slabih vetrovnih razmerah v finalu je Anže Lanišek osvojil peto mesto s poletoma 226 in 210 m. »Tale drugi skok ni bil najboljši. Bil sem malo prezgoden. Priložnost za stopničke je bila lepa, škoda. A pokazal sem visoko raven in upam, da bo forma zdržala,« je po tekmi povedal Lanišek, ki se v skupnem seštevku svetovnega pokala in na norveški turneji še naprej bori za tretje mesto.

Domen Prevc je v finalu dve mesti izgubil in po poletih 232,5 in 203,5 m končal kot sedmi. Po polovici tekme je zaostajal za Nemcem Andreasom Wellingerjem na tretjem mestu za vsega 1,2 točke. Lepo Izhodišče je imel tudi Timi Zajc, ki je bil po prvem skoku dolgem 222 m deveti, v drugo pa je skočil skromnih 189,5 m in zdrsnil na 16. mesto

Nove točke svetovnega pokala sta osvojila tudi Žiga Jelar in Lovro Kos na 22. in 30. mestu.