Drugo serijo odpihnil veter, zmaga Wellingerju

V finale, ki pa ga niso mogli izpeljati do konca, sta se med Slovenci uvrstila le Anže Lanišek in Žak Mogel ter tako tekmo sklenila na 17. in 21. mestu.

Galerija V zahtevnih razmerah se je najbolje znašel Andreas Wellinger. FOTO: Markku Ulander/AFP

Š. R., STA

Druga posamična tekma skakalcev za svetovni pokal v Ruki na Finskem ni bila navdušujoča niti za navzoče gledalce na prizorišču niti za privržence naših reprezentantov, ki so za njih stiskali pesti v domačih krajih. Nedeljsko zgodbo je krojil veter, tekmo so morali prekiniti sredi druge serije in takrat je tako obveljal vrstni red iz »1. polčasa«. Zmagal je tako Nemec Andreas Wellinger (143,4 točke; 146,5 m), drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (138; 145 m), tretji pa še en nemški skakalec Karl Geiger (134,3, 136,5 m). Najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec je bil Anže Lanišek (109,4, 131 m), ki je tekmo sklenil na 17. mestu. V finale se je sicer med petimi našimi reprezentanti uvrstil le še Žak Mogel (106,8, 123,5 m) in zasedel 21. mesto. Timi Zajc (59,2, 99,5 m) je bil 39. mestu, Domen Prevc (20,2, 80 m) 46., Lovro Kos (19,6, 79 m) pa 47..