Dvojček zmag za Goggio, točke za obe Slovenki

Sofia Goggia je v manj kot 24 urah dosegla še drugo smukaško zmago za svetovni pokal alpskih smučark v Lake Louisu. Američanka Breezy Johnson je bila drugič v dveh dneh druga, Švicarka Corinne Suter pa je skočila na stopničke s tretjim mestom. Točke sta osvojili obe Slovenki. Ilka Štuhec je tekmo končala na 16. mestu, Maruša Ferk na 25.

Zmagovalka smukaškega seštevka v minuli zimi, Goggia, je deseto smukaško zmago v karieri osvojila z nekoliko manjšo prednostjo kot v petek, ko je bila prva naskokom kar 1,47 sekunde pred drugouvrščeno Johnsonovo. Američanka, ki ji smuči pripravlja nekdanji serviser Štuhčeve Aleš Sopotnik, je tokrat zaostala za manj kot sekundo, a še vedno za 84 stotink sekunde. Zaostanek Suterjeve na tretjem mestu je znašal 98 stotink sekunde.

Ilka Štuhec tudi tokrat ni mogla biti pretirano zadovoljna. FOTO: Sergej Belski/USA Today Sports

Ilka 2,19 sekunde za zmagovalko

Pred petimi leti je oba smuka v Lake Louisu osvojila Ilka Štuhec, a tokrat ni bila del tekmovalk, ki so se udarile za stopničke. V petek je bila 20. »Z nastopom in rezultatom ne morem biti zadovoljna, to ni to, kar sem si želela,« je priznala po petkovem smuku. Tokrat se je podala v boj kot druga na štartu, odločena, da popravi vtis. A že ob prihodu v cilj ni prevzela vodstva. Nemka Kira Weidle, ki je štartala kot prva, je bila hitrejša za 75 stotink. Končni zaostanek Štuhčeve je znašal 2,19 sekunde za delitev 16. mesta z Norvežanko Ragnhild Mowinckel.

Maruša Ferk, ki je v petek dosegla 36. čas, je drugi ženski smuk sezone začela s številko 39. Tekmo je končala na 25. mestu, za zmagovalko je zaostala za 2,74 sekunde. Ferkova sicer že drugo leto ni več del slovenske reprezentance. Gorenjka je del ekipe mednarodne smučarske akademije ISRA, tako kot lani sredstva za nastopanje v sezoni zbira z donacijami prek spletne platforme Make A Champ.

Izidi smuka v Lake Louisu: 1. Goggia (Ita) 1:48,42, 2. Johnson (ZDA) +0,84, 3. Suter (Švi) 0,98, 4. Hütter (Avt) 1,16, 5. Scheyer (Avt) 1,33, 6. Delago (Ita) 1,34, 16. Štuhec 2,19, 25. Ferk (oba Slo) 2,74. Skupno (7/37): 1. Shiffrin (ZDA) 365 2. Vlhova (Svk) 340, 3. Goggia 215, 4. Slokar (Slo) 210, 5. Dürr (Nem) 201, 6. Liensberger (Avt) 187, 19. Bucik 82, 25. Hrovat 61, 35. Robnik 41, 50. Dvornik (Slo) 27, 52. Štuhec 26, 84. Ferk (vse Slo) 6.

V Lake Louisu bo v nedeljo še ženski superveleslalom.