Dvojno slovensko slavje in prvo za Niko Prevc

Nika Prevc (305,3 točke) je zmagala na tekmi smučarskih skakalk v švicarskem Engelbergu, kar je njena prva zmaga v svetovnem pokalu. Druga je bila z 2,6 točke zaostanka druga Slovenka Ema Klinec (302,7), tretja pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal (279), ki je zaostala 8,3 točke.

Nika Križnar (276,9) je bila šesta, 20. Katra Komar (238.8), na 21. pa je končala Ajda Košnjek (237,8).

Taja Bodlaj (106,7) je na 32. mestu v prvi seriji kot edina Slovenka ostala brez finala.

»Težko povem, kako vesela sem. Vedno sem si želela zmagati, danes je prišel ta dan. Vodila sem z veliko prednostjo. Vedela sem, kaj bom morala narediti. Upala sem, da ne bom naredila večje napake in je res nisem. Takoj pri pristanku sem mislila, da sem preskočila zeleno črto. Po ogledu posnetka sem malo podvomila. A na koncu je bilo dovolj točk za prvo mesto,« je povsem mirno v prvi izjavi za RTV Slovenija povedala Prevc.

»Noro, Nika si je to zaslužila, od poletja je dobro skakala. Vedelo se je, da je lahko močna, če se ji vse 'poklopi'. Sem zadovoljna, v drugi seriji so bili malo slabši pogoji, iztržila sem dobro uvrstitev, v finalu sem pokazala zelo dober skok in iz Engelberga odhajam z zelo dobrimi občutki,« pa je dejala Klinec.

Osemnajstletna Nika Prevc je bila s kar 136,5 metra dolgim skokom prepričljivo vodilna po prvi seriji na prizorišču, na katerem ima družina Prevc sedaj štiri prva mesta. Peter Prevc je zmagal dvakrat, Domen Prevc pa enkrat.

Druga pred finalom je bila z 11,4 točke zaostanka Klinec, tretja pa Kvandal, ki je zaostajala 15 točk. Križnar je bila na 11. mestu, 19. Košnjek, 21. pa Komar. Slednja je bila v finalu tri metre boljša od Košnjek in jo je na koncu prehitela za točko.

Slovenski trener Zoran Zupančič se je najprej razveselil 131,5 metra dolgega skoka, ki ga je v finalu opravila Križnar. Ta je nato napredovala na šesto mesto.

Četrta po prvi seriji, Francozinja Josephine Pagnier, je najprej dolgo čakala na zeleno luč, zapustiti je morala tudi startno rampo. A vodilne v svetovnem pokalu to ni zmedlo, s telemarkom je zaokrožila 133 metrov dolg skok za vodstvo.

A je Kvandal z nižjega zaletnega mesta pristala pri 136 metrih in prehitela francosko tekmico. Klinec je prav tako preskočila zeleno četo na zaletišču in s telemarkom zanesljivo pristala pri 134 metrih kljub ne najboljšim vremenskim razmeram. Nato je bila na zaletu le še Prevc, ki se je s 129 m razveselila največjega uspeha na svoji športni poti.

To je prva dvojna slovenska zmaga skakalk po 12. marcu 2022, ko je bila v Oberhofu prva Urša Bogataj pred Klinec, Križnar je s tretjim mestom za obema prej omenjenima reprezentančnima kolegicama dan pozneje na istem prizorišču dodala svoje za trojno slovensko slavje.

Prevc je postala šesta slovenska skakalka z zmago v svetovnem pokalu in druga najmlajša doslej. Doslej edine stopničke je s tretjim mesto dosegla letos v Hinzenbachu še v prejšnji zimi, zelo uspešno novo pa je napovedala že poleti. V Zakopanah je bila namreč na evropskih igrah na zmagovalnem odru na vseh treh tekmah, dvema srebrnima medaljama posamično je dodala bron na mešani ekipni tekmi.

Dobre pol ure pred tokratno tekmo so se končale kvalifikacije, v katerih je bila Prevc druga, tretja Klinec, pred njima pa je bila le Kvandal.

Popoldne bo v Engelbergu še tekma smučarskih skakalcev.