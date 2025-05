Sabolič: Nazadnje sem bil tako vesel na OI

V nadaljevanju preberite:

Naši risi so sredi Stockholma uresničili cilj sezone in obstali med 16 najboljšimi reprezentancami na svetu. Kako je vse skupaj doživel selektor Edo Terglav, ki se je med prvenstvom spopadel tudi z zdravstvenimi težavami? Kakšno primerjavo podviga je potegnil kapetan Robert Sabolič? Kaj si misli o podvigu poleg njega najbolj izkušeni ris Blaž Gregorc? In kako je svoje premierno svetovno prvenstvo v slovenskem dresu prestal odlični vratar Lukaš Horak?