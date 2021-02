Slovenke po hudem boju z Avstrijkami do srebra na ekipni tekmi

Grenak priokus ob srebru

Slovenske smučarske skakalke so si na svetovnem prvenstvu v Oberstofu priborile novo odličje, potem ko so na ekipni tekmi po ogorčenem boju zaostale le za Avstrijkami in osvojile srebro.Slovensko ekipo so sestavljalein svetovna prvakinja s srednje napraveNaslov svetovnih prvakinj so si priborile Avstrijke. Te so tesno vodile že po prvi seriji in imele pred najbližjimi zasledovalkami Slovenkami 1,4 točke naskoka, na koncu pa si zlati priskakale predvsem po zaslugi, ki je dvakrat preskočila mejo 100 metrov (102,5/104).Slovenke so na drugem mestu zaostale za 1,4 točke, tretjeuvrščene Norvežanke pa že za 17,2 točke.Slovensko reprezentanco na ekipni tekmi vodi pomočnik trenerja, saj je bil glavni trenerŠpela Rogelj je po tekmi priznala, da je kljub odličnemu dosežku razočarana, da se tekma ni obrnila v prid Slovenkam: »Danes sem oddelala tako, kot smo si zastavili. Vesela sem, a ne bom lagala, a sem malo razočarana, ker ni zlata.«Podobno je razmišljala tudi Nika Križnar, ki je imela s 106 metri daljavo dneva: »Res je malo grenkega priokusa, ker je malo zmanjkalo za zlato. Vemo, da smo sposobne skočiti na najvišjo stopničko. Žal mi je mojega doskoka, ki bi lahko bil odločilen. Napeto je bilo čakati v izteku. Vemo, da smo ekipa in smo pokazale vrhunske skoke, s tem smo lahko zadovoljni.«V prvi skupini skakalk je za Slovenijo skočila Nika Križnar in z 98 metri odlično opravila nalogo, saj so imele Slovenke 5,9 točke prednosti pred Avstrijo in 7 točk pred Norveško.Slovenija je z drugo skakalko še povečala prednost. Špela Rogelj je skočila 93,5 metrov in dobila interni dvoboj z Avstrijko(88) in Norvežanko(87). Slovenija je imela 237,2 točke oziroma 20 več od Avstrije ter 23,3 več od Norveške.V tretji skupini je skočila Urša Bogataj, ki je z 91,5 metra zaostala za Norvežanko(93), še krajša pa je bila Avstrijka(89,5). Slovenija je imela 15,8 točke prednosti pred Norveško, na tretjem je bila Avstrija z zaostankom 19,8 točke.V zadnji skupini prve serije je prišlo do spremembe na vrhu. Odlična Avstrijkaje skočila 102,5 metra in za več kot deset metrov preskočila Emo Klinec(91). Tako je Avstrija prevzela vodstvo z izkupičkom 452,7 točke, druga je bila Slovenija z zaostankom 1,4 točke, tretja pa Norveška z zaostankom 4,4 točke.V finalni seriji se je Slovenija že v prvi skupini vrnila na vrh. Nika Križnar je skočila odličnih 106 metrov in preskočila tako Avstrijko(99,5) kot Norvežanko(99). Slovenija je imela 4,4 točke prednosti pred Avstrijo in že 12 pred Norveško.Špela Rogelj je v drugi skupini utrdila Slovenijo na vrhu. Skočila je 95,6 metra in bila daljša od Avstrijke Sophie Sorschag (93,5) ter Norvežanke Anna Odine Strøm (91). Slovenke so imele 12,9 točke naskoka pred Avstrijkami in 26,8 pred Norvežankami.Tretja slovenska skakalka Urša Bogataj je dobro opravila svojo nalogo. S skokom, dolgim 97 metrov, je zadržala večino prednosti. Bila je daljša od Avstrijke Chiare Hölzl (96,5), krajša pa od Norvežanke Thee Minyan Bjørseth (98,5). Slovenija je bila 12 točk pred Avstrijo in 21,2 pred Norveško.V zadnji skupini je Maren Lundby s 97,5 metra potrdila bron norveške reprezentance. Marita Kramer je skočila 104 metre in vrgla rokavico Slovenkam. Na vrhu je bila le še Ema Klinec, ki je skočila 95,5 metra, to pa je bilo dovolj za srebro.Avstrija je zmagala z izkupičkom 959,3 točke, Slovenija je bila druga z zaostankom 1,4 točke, tretja pa Norveška z zaostankom 17,2 točke.1. Avstrija 959,3 točke3. Norveška 942,14. Japonska 877,55. Nemčija 873,16. Rusija 787,47. Poljska 631,28. Češka 621,5