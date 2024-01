Ema Klinec s trenerjem predčasno zapustila Japonsko

Svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v Zau, kjer pa ne bo svetovne rekorderke Eme Klinec. Slovenska šampionka, ki v skupni razvrstitvi tačas zaseda sedmo mesto, je že odpotovala proti domovini.

»Obveščam vas, da je morala Ema Klinec zaradi zdravstvenih težav zapustiti Japonsko. Pri vrnitvi v domovino jo spremlja glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič,« je sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Naloge glavnega trenerja naše vrste bo tako na preizkušnjah v Zau, kjer bodo pod slovensko zastavo skakale zgolj Katra Komar, Nika Križnar in Nika Prevc, prevzel Zupančičev pomočnik Anže Lavtižar. Kakšne so možnosti, da bi Klinčeva nastopila na domačih tekmah svetovnega pokala, ki bosta 27. in 28. januarja na Ljubnem ob Savinji, bo jasno v prihodnjih dneh.