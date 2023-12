Najvišje med Slovenci spet Lanišek: Veselim se nedeljske tekme

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (306,8 točke) je bil peti na tekmi svetovnega pokala v Engelbergu. Za Nemcem Piusom Paschkejem (326,8) je zaostal deset točk. Drugi je bil Norvežan Marius Lindvik (315,1), tretji pa Avstrijec Stefan Kraft (313,3). Deveti je bil Timi Zajc (302,1), 15. Domen Prevc (288,5), 16. pa Peter Prevc (287,7). Lovro Kos, ki je bil dobro na poti s 139 metri v uvodni seriji, bi bil s 158,2 točke najboljši med Slovenci, a je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

»Mislim, da sem imel lepe skoke, a nisem imel presežka kot včeraj, ko sem se nekoliko bolj sprostil. Mogoče sem pričakoval od sebe malo več mirnosti, da bi med skokom vse bolje opravil. Vsaka malenkost odloča, a lepo rastem, imam stabilne izide. Se že veselim nedeljske tekme,« je za nacionalni radio povedal Lanišek.

Lanišek najboljši med našimi že po prvi seriji

Bil je najboljši Slovenec že po prvi seriji, ko je bil sedmi. Za Nemcem Andreasom Wellingerjem, ki je vodil, je zaostajal 7,4 točke. Drugi je bil Avstrijec Michael Hayböck (162,3), tretji Norvežan Marius Lindvik (161,6). Deveti je bil Zajc, 14. Domen Prevc, 16. pa Peter Prevc. V bratskem dvoboju je Domen na koncu ohranil osem desetink prednosti. Le nekaj trenutkov pozneje je Lanišek ponovil daljavo prve serije, s 131 metri pa je izgubil eno mesto. A se je v zaključku finala vse obrnilo na glavo.

Anže Lanišek je bil najboljši med Slovenci. FOTO: Gabriel Monnet/AFP

Pred drugim skokom Zajca so za dve mesti znižali zaletno mesto, s 133 m pa ni prevzel vodstva, tedaj je izgubil dve mesti. A sta nato za njim zaostala tako Hayböck (10.) kot tudi Wellinger (12.), s tem pa je pridobil tudi Lanišek. Obenem pa tudi Paschke, ki je pri 33 letih slavil svojo prvo zmago v pokalu. Le 1,7 točke je zaostal Lindvik, Kraft pa 3,5.

Pod goro Titlis, kjer je Lanišek 17. decembra lani slavil zmago, je slovenska reprezentanca lov na osmo slavje začela s prvim mestom Laniška v petkovih kvalifikacijah in prvim izidom poskusne serije Zajca tik pred tekmo. V nedeljo bo še druga tekma za smučarske skakalce, tekmovalke pa so se po današnji premierni zmagi Nike Prevc in drugem mestu Eme Klinec že odpravile v svoje domače države. Tekmi v Engelbergu sta za skakalce tradicionalna generalka pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.