Fak skočil za tri mesta, bolezen le pobrala davek

Francoz Eric Perrot je zmagovalec moške biatlonske tekme za svetovni pokal s skupinskim štartom v Kontiolahtiju na Finskem. Izkazal se je tudi edini slovenski tekmovalec Jakov Fak, ki je zgrešil eno tarčo in zasedel 13. mesto, kar je za tri mesta višja uvrstitev od njegove pred dvema dnevoma v šprintu.

Francozi so s tretjo zmago v moški konkurenci izjemno popestrili sezono, saj so vsaj v uvodu na Finskem s prestola zrinili Norvežane. Ti so bili sicer moštveno razred zase, saj so imeli med najboljšo deveterico kar šest svojih tekmovalcev.

A vrh je bil francoski. Mladi 23-letni Perrot je za drugo zmago v karieri za devet sekund ugnal izkušenega rojaka Quentina Fillona Mailleta, ki je na zadnjem vzponu ugnal najboljšega Norvežana Sturlo Holma Lægreida. Tega je ogrožal celo Nemec Danilo Riethmüller, ki pa v zaključku ni imel dovolj moči, da bi se prebil na stopničke.

Perrot je z zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima točko prednosti pred Lægreidom.

Fak je predvsem po zaslugi izjemnega streljanja vseskozi držal stik z vodilnimi in se boril za najboljšo deseterico. To je izgubil na zadnjem strelskem postanku, ko je moral enkrat v kazenski krog, po zdravstvenih težavah pred sezono pa ni v tekaški formi, s katero bi se lahko zavihtel med najboljše. Vseeno je z uvodom v sezono 37-letnik lahko zadovoljen, saj si v skupnem seštevku deli deseto mesto z Norvežanom Tarjeijem Bøjem.

Slovenci so nastope v Kontiolahtiju že končali, saj na ženski tekmi, ki se bo začela ob 17. uri, ne bo tekmovalke s sončne strani Alp. Prihodnji teden bodo biatlonci tekmovali za točke svetovnega pokala v Hochfilznu na Tirolskem.