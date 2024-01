Frankova prelomnica za slovenski olimpizem

V nadaljevanju preberite:

Bliža se obletnica dogodka, ki je za vedno zaznamoval jugoslovanski in slovenski šport. Namreč 8. februarja 1984 so v Sarajevu slovesno odprli 14. zimske olimpijske igre, trajale so do 19. 2. Na teh prostorih so se za večno vtisnile v spomin, ne le športnega zavedanja, temveč po kasnejši tragični usodi mesta prireditelja ZOI tudi v zgodovinske letopise. Ob priložnosti 40. obletnice največjega športnega dogodka v zgodovini nekdanje skupne države in ne le te, večino jugoslovanskih udeležencev sarajevskih iger so tvorili ravno športniki in športnice iz Slovenije, so Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in športno-marketinška agencija Sport Media Focus pripravile kopico dogodkov, s katerimi se bo v Ljubljani počastilo spomin na Sarajevo '84.