Franz najhitrejši, Hrobat najboljši Slovenec

S progo je najhitreje opravil Avstrijec Max Franz. Od slovenske četverice pa je bil najhitrejši Miha Hrobat na 30. mestu z zaostankom 2,01 sekunde. Tudi drugi čas prvega treninga je vpisal Avstrijec. Otmar Striedinger je za rojakom zaostal zgolj pet stotink. Tretji čas je postavil Američan Travis Ganong (+0,34), četrtega in petega pa Norvežana Aleksander Aamodt Kilde (+0,41) in Kjetil Jansrud (+0,44).

V Kanadi so štirje Slovenci, ki so se zvrstili od 30. do 48. mesta. Martin Čater je bil 34. (+2,20), Boštjan Kline 36. (+2,39) in Nejc Naraločnik 48. (3,00).

V smuku bodo lahko nastopili trije Slovenci, v nedeljo v superveleslalomu štirje. Čater kot 17. smukač in Kline, ki je 42. v seštevku smuka, bosta imela zagotovljeni mesti na smukih. Hrobat in Naraločnik točk v svetovnem pokalu v smuku v minuli sezoni nista osvojila in se bosta v internih kvalifikacijah pomerila za še tretje mesto.