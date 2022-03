Goggii tretji smukaški globus, Shiffrinovi tretja smukaška zmaga

Edina, ki bi še lahko ogrozila smukaško prevlado Italijanke, Švicarka Corinne Sutter, je v sredo nastopila pred Sofio Goggio in že ob prihodu v cilj zapravila vse možnosti za mali globus. Po alpskih smučarjih so se na novo progo Eclipse v Courchevelu podale še alpske smučarke, ki so se pomerile za zmago na zadnjem smuku sezone.

To je osvojila Mikaela Shiffrin, ki je s štartno številko 21 za desetinko sekunde ugnala konkurenco za 74. zmago v svetovnem pokalu ter komaj tretjo zmago v kraljevski disciplini in peto v sezoni. Nazadnje je bila na smukaških stopničkah pred dvema letoma z zmago v Banskem. Shiffrinova, ki jo je bodril njen norveški partner Aleksander Aamodt Kilde – ta je pred tem osvojil smukaški mali globus –, je izdatno povečala prednost v dvoboju za veliki kristalni globus s Petro Vlhovo.

Slovakinja je kot 16. izpadla celo iz prve petnajsterice ter v sredo ni osvojila točk, kar pomeni, da ima Shiffrinova pred zadnjimi tremi tekmami sezone (superveleslalom, slalom, veleslalom) 156 točk prednosti. Na drugem mestu sta dve tekmovalki, ki sta si vse do nastopa Shiffrinove delili najboljši čas 1:27,10, in sicer Christine Scheyer iz Avstrije in Joana Hählen iz Švice. Scheyerjeva je za desetinko zgrešila drugo smukaško zmago v svetovnem pokalu, Hählenova pa svoj prvenec.

V eni sekundi 19 tekmovalk

V eni sekundi se je zvrstilo kar 19 tekmovalk. V plesu stotink je zadnje smukaške točke v sezoni osvojila edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec s 14. mestom (+ 0,75), ki si ga je razdelila z veleslalomsko specialistko iz Italije Marto Bassino. Boja za smukaški mali kristalni globus je bilo hitro konec. Suterjeva, ki je v Pekingu osvojila naslov smukaške olimpijske prvakinje, bi možnosti za globus ohranila, če bi ob prihodu v cilj prišla na drugo mesto. A je zaostala tako za Ester Ledecko iz Češke in Avstrijko Stephanie Venier. To je seveda pomenilo, da je Goggia ubranila prednost, tudi ob morebitni ničli.

Suterjeva je tekmo končala brez točk kot 19., Goggia je bila 12., kar pomeni, da je globus potrdila s prednostjo 97 točk. Razlika med Italijanko in Švicarko je pred finalno tekmo znašala 75 točk v korist Italijanke. Ledecka je v seštevku smuka končala na tretjem mestu. Najboljša Slovenka je Štuhčeva na 21. mestu.

Štuhec: V zadnjem času sem premlevala neke stvari in sprejela neke odločitve

»Že nekajkrat letos je bilo na 'knap', ampak tako zelo pa nikoli. Takole bi si človek včasih mislil, pa joj tistih nekaj stotink bi še stisnila. Moram pa reči, da sem z vožnjo danes zelo zadovoljna. V zadnjem delu ni bilo super, to je dejstvo. V zadnjem času sem premlevala neke stvari in sem sprejela neke odločitve. Sedaj ponovno smučam in mi je zelo 'fajn',« je sporočila Štuhčeva.

Ilka Štuhec med nastopom v Courchevelu. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

V Courchevelu sta ob Štuhčevi nastopila tudi Martin Čater in Boštjan Kline, ki na 19. in 24. mestu nista osvojila točk. V četrtek sta na sporedu superveleslaloma, kjer Slovenija v letošnji sezoni nima svojega predstavnika. V petek je v Meribelu na programu paralelna tekma mešanih ekip, Slovenija pa bo nastopila v postavi Žan Kranjec, Čater, Ana Bucik in Andreja Slokar. V soboto in nedeljo sta v Meribelu na sporedu še tehnični disciplini. V soboto bodo nastopili trije slovenski smučarji, saj imajo ženske na sporedu slalom, kjer sta na štartu Bucikova in Slokarjeva, fantje pa imajo na programu veleslalom. Dobro formo bo znova želel pokazati olimpijski podprvak Kranjec. V nedeljo bo na ženskem veleslalomu na štartu Bucikova. V moškem slalomu Slovenija nima predstavnika.