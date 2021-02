Goran Janus: Tiha želja je kolajna

Spored Nordijskega SP

, glavnemu trenerju slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji, se ni uresničila želja, da bi na nordijsko 53. SP v Oberstdorfu odpeljal ekipo štirih tekmovalcev. Na vrhuncu predolimpijske zime 2020/21 bo bedel le nad dvema kombinatorcema.Ob, ki si je pred dobrima dvema tednoma v Klingenthalu priskakal in pritekel šele prvo točko za svetovni pokal pod njegovim vodstvom, bo poskušal do čim boljše uvrstitve popeljati tudi»Pozitivno je, da je Vid na zadnji tekmi osvojil točko za 30. mesto, če pa ne bi pri enem od zadnjih spustov padel, bi bil lahko uvrščen okrog 25. mesta. To bo naš cilj v Oberstdorfu,« je poudaril Janus in pribil, da bi bil sposoben Vrhovnik ob idealnem scenariju poseči tudi okrog 15. mesta. »No, naša tiha želja je kolajna, za katero pa bi morali na skakalnici konkretno preskočiti tekmece,« je v svojem značilnem slogu, s pomočjo katerega je pred leti kot selektor podiral mejnike v slovenskih skokih, pripomnil v smehu 50-letni Ljubljančan.Vrhovnik ocenjuje, da je lahko, kadar ima pravi dan, konkurenčen tako v skokih kot tudi v tekih. »Zakaj pa se mi ne bi pokrili vsi dejavniki? Zakaj si ne bi za cilj zastavil petnajsterice? Toda rezultata ne bom izsiljeval, šel pa bom korak za korakom,« je dejal 21-letni kombinatorec iz Škal v Velenju.Nemški prireditelji bodo sicer prvič v zgodovini članskih svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju podelili sveženj odličij tudi najboljšim kombinatorkam, med katerimi bosta Slovenijo pod vodstvom trenerjazastopaliin. »Težko rečem, ali sem boljša skakalka ali tekačica, odvisno pač od dneva in tekme,« je pojasnila Volavškova.Kakor je ocenila, bi se lahko ob dobrem skoku in teku prebila med deseterico. »A se zavedam se, da nas v Oberstdorfu čaka zahtevna preizkušnja, dekleta so namreč čedalje boljša,« je še povedala 18-letna Ilirijanka, ki si je na premierni ženski tekmi za svetovni pokal pred dobrima dvema mesecema v Ramsauu priskakala in pritekla 16. mesto (Verbičeva je bila 27.), na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu pa je bila osma. Verbičeva je znova pristala na 27. mestu.