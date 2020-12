Granerud prvi favorit, glavni cilj Slovencev konstantni skoki

Nemci stavijo na Geigerja in Eisenbichlerja

Svetovni prvak v poletih in drugi v zadnji izvedbi skakalne turneje Karl Geiger bo močno nemško orožje. FOTO: Agencja Gazeta/Reuters



Avstrijci brez Schlierenzauerja

Avstrijci bodo na novoletni turneji brez dvakratnega zmagovalca tekmovanja Gregorja Schlierenzauerja. FOTO: Dominic Ebenbichler/Reuters



Poljaki z izkušeno ekipo in branilcem naslova



Glavni cilj Slovencev skakalec v prvi deseterici

Spored novoletne turneje

V Oberstdorfu se bo v ponedeljek začela 69. novoletna turneja v smučarskih skokih. Prvi favorit za osvojitev zlatega orla je NorvežanKdo bo naslednik Poljaka, ki je lani osvojil 68. novoletno turnejo, bo sicer znano šele 6. januarja, ko bodo skakalci opravili vse štiri postaje turneje - Oberstdorfu (29. decembra) sledijo še Garmisch-Partenkirchen (1. januarja 2021), Innsbruck (3.) in Bischofshofen (6.).Nesporni prvi favorit turneje je zmagovalec zadnjih petih tekem svetovnega pokala in vodilni v skupnem seštevku tega tekmovanja, svetovni podprvak iz Planice ter prvak z norveško ekipo Halvor Egner Granerud.»Zelo sem zadovoljen. Sicer še ne delam najboljših skokov, a rezultati so vseeno tu. Bomo videli, kako bo na novoletni turneji, ampak zagotovo se bom potrudil za najboljše skoke,« je po peti zmagi v nizu dejal 24-letni Norvežan, ki nosi tudi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu.A vnaprej se ne bodo predajali niti v nemškem, avstrijskem in poljskem taboru, ki imajo prav tako velike načrte za nemško-avstrijsko turnejo. Ta bo letos posebna tudi zato, ker bo v luči boja proti novemu koronavirusu - kot vse tekme do zdaj - potekala brez gledalcev. Tradicionalna turneja je bila vsako leto vnaprej razprodana, tokrat bodo skakalce spremljale prazne tribune, ki pa so jih že vajeni.V boj za skupno zmago se odločno podajajo tudi Nemci na čelu z lani drugim v seštevku turneje in novopečenim svetovnim prvakom v poletih. Ta je sicer generalko za turnejo v Engelbergu moral izpustiti zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus in vprašanje je, kako pripravljen bo pričakal uvod v Oberstdorfu.Poleg Geigerja ima visokoleteče načrte tudi, drugi najboljši skakalec to zimo. Kot je dejal trikratni svetovni prvak iz Seefelda 2019, na uvodni postaji vedno dobro skače.»Všeč mi je skakalnica v Oberstdorfu. Resnično se veselim turneje. Tam bom napadel,« je lov na zlatega orla napovedal Eisenbichler, ki bi lahko postal prvi Nemec z zmago na turneji poleta 2002.V avstrijskem taboru, kjer so razburkali skakalni svet z novico, da v ekipi za turnejo ne bo rekorderja po številu zmag v svetovnem pokalu (53) in dvakratnega dobitnika zlatega orla, letos sicer odkrito ne napovedujejo pohoda na vrh. Ekipi se je sicer po zdravstvenih težavah, najprej zaradi covidne bolezni, nato zaradi bolečin v hrbtenici, spet kot prvi adut pridružil lanski zmagovalec sezoneZaradi težav na začetku sezone je Kraft krepko znižal pričakovanja za turnejo. »Seveda se na turnejo odpravljam kot nekakšen paket presenečenja. Priprave so bile jasno daleč od tega, kar bi si želel,« je dejal 27-letni Avstrijec, ki je 12-dnevni premor zapolnil s treningi v Seefeldu: »Želel sem preizkusiti, kako se telo odziva. Prvi občutki so pozitivni. Preprosto imam mišična neravnovesja, ki so se z leti nakopičila in letos je ta 'mehurček' počil. A mislim, da smo dobro sanirali težave,« je za avstrijsko agencijo Apo še dejal Kraft.Skupno zmago bo branil Kubacki, ki je lani postal tretji Poljak po(2001) in(2016, 2017), ki mu je uspela skupna zmaga na tradicionalno prvem, letos pa drugem skakalnem vrhuncu sezone.Poljaki imajo poleg Kubackega še dva močna in izkušena aduta,in Kamila Stocha, medtem ko je ta teden na državnem prvenstvu dobro formo pokazal in vse ugnalSlovenski skakalci so lani izpolnili glavni cilj strokovnega štaba, ki je začrtal enega skakalca med najboljšo osmerico. Lani je takšen dosežek uspel kar dvema, saj je68. turnejo končal na sedmem mestu,pa na osmem.Po pretresih sredi SP v Planici je mesto glavnega trenerja slovenske reprezentance prevzel, iz ekipe pa je bil začasno izključen, ki jo je odnesel le z opominom. Po državnem prvenstvu je Hrgota dokončno imenoval šesterico, ki bo nastopila na 69. turneji., ki je v sredo ubranil naslov slovenskega prvaka , Peter Prevc,inso imeli nastop zagotovljen že pred časom,si ga je priskakal z dobrimi nastopi v Engelbergu, po DP pa je mesto v reprezentanci dobil še Domen Prevc, ki je glavnega trenerja Hrgoto prepričal z dobrim nastopom na DP.»Naš glavni cilj turneje so konstantni skoki, da bi fantje mirno začeli tekme. Seveda pričakujem, da bomo v Oberstdorfu nadaljevali na tej ravni, kot smo končali v Engelbergu in nenazadnje tudi ta teden na državnem prvenstvu. Želimo si ohranjati raven skokov skozi tekme, če se pa da še kaj nadgraditi, bomo veseli,« je v pogovoru za STA dejal Hrgota in dodal, da je osnoven rezultatski cilj uvrstitev enega skakalca do desetega mesta.»Mislim, da imamo zelo močno ekipo, dobro pripravljeno, katere vlečni konj z dosežki je ta čas Lanišek. Nehvaležno je napovedovat rezultate, treba je biti zbran na skoke. S takšnim načinom razmišljanja smo v Švici nenazadnje daleč prišli, ko smo imeli šest fantov med 20, kar je vrhunsko. Seveda so apetiti in želje ob dobri formi višji, želimo si kakšne stopničke, a pomembneje je, da je čim manj padcev v formi. Ter da fantom zdravje dobro služi,« je še povedal selektor, ki bo vsaj za nemški del turneje vztrajal z isto šesterico.»Če bo vseh šest fantov na obeh tekmah v finalu, nimamo česa menjati. Če bi imel kdo slučajno težave, bomo o tem razmišljali po Garmischu. Prvi v čakalnici je ta čas Tilen Bartol,« je razkril Hrgota, ki je fantom dal prosto na božič, v soboto jih čakata še testiranje na novi koronavirus in krajši trening, v nedeljo zjutraj pa se že odpravijo v Nemčijo.28. december, 16.30: kvalifikacije29. december, 16.30: tekma31. december, 14.00: kvalifikacije1. januar 2021, 14.00: tekma2. januar, 13.30: kvalifikacije3. januar, 13.30: tekma5. januar, 16.30: kvalifikacije6. januar, 16.45: tekma