Kocka je padla: na novoletno turnejo trije bratje Prevc

Prvič zmagala Nika Križnar

V Planici so izvedli tekmo smučarskih skakalcev za državno prvenstvo v organizaciji ljubljanskega kluba SSK Ilirija. To je bilo tudi zadnje sito, ki ga je uporabil glavni trener reprezentancepri sestavljanju ekipe za 69. novoletno turnejo, ki se začne v ponedeljek v Oberstdorfu.inso si uvrstitev v reprezentanco za turnejo štirih skakalnic zagotovili že prej, odprti sta bili le dve mesti. Kot zadnji je ujel vlakDanašnjo tekmo je namreč dobil Lanišek, drugi je bil Peter Prevc, tretji Domen Prevc, s čimer si je zagotovil nastop na novoletni turneji. Pod zmagovalnim odrom DP so se zvrstiliinki je zaokrožil najboljšo deseterico, a za zdaj ostal brez novoletne turneje»Še vedno mislim, da so stvari, ki se jih da še izboljšati in na tem delamo, a ne z glavo skozi zid. Dobro je, da sem ubranil naslov prvaka. To je velika čast, da si najboljši v državi in da v bistvu tudi svojemu klubu nekaj povrneš nazaj,« je po novem naslovu državnega prvaka povedal prvi favorit prvenstva Lanišek, ki je edini v slovenski reprezentanci to sezono že stal na stopničkah svetovnega pokala.V ženski konkurenci je zmago na DP prvič v karieri slavila, ki je na vrhu nasledila. Slednja je bila tik pred uvodom v žensko sezono svetovnega pokala v Ramsauu, kjer je z drugim mestom navdušila prav Križnarjeva, minuli teden pozitivna na novi koronavirus. Srebro je osvojila Ilirijanka, bron, tik pod zmagovalnim odrom pa je končala