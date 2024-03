Hrgota: Peter je ob koncu lanskega poletja prejel močno brco v zadnjico

V nadaljevanju preberite:

Kako je glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota v daljšem pogovoru za Delo ocenil nastope svojih izbrancev v pravkar končani sezoni, kaj je povedal o določenih težavah na začetku zime, kako je doživel tekmovalno slovo Petra Prevca, kakšno brco je prejel ob koncu lanskega poletja, s čim ga je zbadal med sezono, kaj mu svetuje, kdo bi ga lahko po njegovem nasledil v vlogi kapetana, kako sicer gleda nanjo, zakaj po njegovem Timiju Zajcu ni steklo povsem po željah, kako je videl težave Žige Jelarja in Roka Masleta, komu je še posebej hvaležen, katere so bile po njegovem glavne prednosti avstrijskega skupnega zmagovalca Stefana Krafta, kako je zadovoljen s pravili, ki so jih odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi sprejeli lani, kaj meni o morebitnih skakalnih tekmah v Abu Dhabiju in Riu de Janeiru, kam se bo odpravil po koncu vseh obveznosti, kaj je dejal o kolesarstvu in Primožu Rogliču ...